Larissa Manoela fala sobre cena de sexo em filme da Netflix: ‘Me senti muito segura’

Larissa Manoela está contente com seus novos projetos e em uma entrevista à Revista Quem ela falou sobre sua primeira cena de sexo. A gravação do filme ‘Lulli’ aconteceu recentemente e a cena de amor foi com o ator Vinicius Redd.

“Eu me senti muito segura para fazer a cena. Já tinha trabalhado com a equipe. Teve carinho e cuidado para lidar com a cena — diria que não é sexual e, sim, sensual. Foi a minha primeira vez no set e tive um parceiro muito gente boa”, afirma a atriz.