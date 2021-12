Lary Bottino mostra ferimentos, ameaça processar Liziane e ex-peoa rebate: ‘Fracassada’

Parece que a treta não tem fim nem quando já se está eliminado do reality show. Após a confusão na festa final de “A Fazenda 13”, Lary Bottino, que foi empurrada por Liziane Gutierrez, se pronunciou nas redes sociais e ameaçou processar a influenciadora.

Em fotos compartilhadas em seu perfil do Instagram, Lary mostrou hematomas pelo corpo. “Já errei muito. Esse reality mudou minha vida internamente. Sigo em evolução, mas aprendi a respeitar os limites de todos ao meu redor e não julgar porque sei o quanto dói ser julgada”, escreveu.

“O que fiz (jogar bebida em Liziane) foi uma reação ao ver tantas ofensas causando tanto constrangimento. Estou bem, me cuidando, sem ferimentos graves e isso é o que importa. Agradeço tantas mensagens de carinho e preocupação com minha integridade física e emocional. Estou bem, e tomando as providências certas”, finalizou dando a entender que pretende processar a ex-colega de reality.

Após tomar conhecimento do posicionamento de Lary, Liziane escreveu sobre o assunto em seu perfil do Twitter. “Pode me processar, fofa, agora que não seja pela festa. É muito louca! O meu problema nem era contigo, e veio querer comprar briga de macho? Se coloca no seu lugar fracassada. Você que jogou bebida em mim, quando veio na minha direção, somente me defendi te afastando”, disse.

Veja as publicações: