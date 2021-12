Lembra dele? Gabriel David pela 1ª vez sobre namoro com Anitta e Giovanna Lancellotti

Nos últimos tempos, Gabriel David deixou de ser apenas “o filho do bicheiro Anísio Abraão David”. Atualmente Diretor de Marketing da Liesa (Liga das Escolas de Samba do Rio), ele virou figura importante do carnaval carioca. Além disso, viu seu nome parar no noticiário de celebridades ao namorar mulheres famosas. A primeira foi Anitta, em 2020, no começo da pandemia, e, atualmente, ele é o namorado da atriz Giovanna Lancellotti.

“Nunca pensei que ia namorar a Anitta, nem a Giovanna. Foram coisas que aconteceram. Isso tem a ver com o ambiente que eu comecei a circular. Eu já convivia em ambiente com muita gente famosa, mas era muito novo, nem tinha oportunidade de ter uma relação com alguém. Você vai ficando mais velho, é natural”, disse Gabriel no programa “Cara a Tapa”, de Rica Perrone, no YouTube.

Nos últimos tempos, Gabriel David deixou de ser apenas “o filho do bicheiro Anísio Abraão David”. Atualmente Diretor de Marketing da Liesa (Liga das Escolas de Samba do Rio), ele virou figura importante do carnaval carioca. Além disso, viu seu nome parar no noticiário de celebridades ao namorar mulheres famosas. A primeira foi Anitta, em 2020, no começo da pandemia, e, atualmente, ele é o namorado da atriz Giovanna Lancellotti.