Leonardo Vieira completa 53 anos e ganha declaração do marido: ‘Me faz bem’

O dia é especial para Leonardo Vieira. É que o ator completa 53 anos nesta terça-feira (28). O artista recebeu uma homenagem daquelas do marido, Leandro Fonseca, com quem vive em Portugal, com direito a declaração apaixonada, acompanhada de uma imagem do casal. Os dois estão juntos há cerca de 14 anos.

Foto: Reprodução | Instagram