Leticia Sabatella deixa Globo após ‘Nos Tempos do Imperador’

No ar como Teresa Cristina em “Nos Tempos do Imperador” e Latiffa na reprise de “O Clone”, Leticia Sabatella está de saída da TV Globo. A atriz anunciou o encerramento da parceria através de seu perfil do Instagram na última quarta-feira (22).

“Eu tive um privilégio enorme de pertencer a esta História-Escola, sou profundamente grata a TV Globo e todos os artistas incríveis com quem aprendi tanto! Um ciclo lindamente forte e formador, que está por se encerrar”, iniciou.

“Meu momento é de nova sede, de dirigir, de criar mais e mais, de atuar, cantar, estudar novas linguagens sempre! Após esta pausa de final de ano (coisa rara coincidir com as férias da família. Quantos Natais e comemorações, passei distante por estar muito envolvida com as gravações e personagens intensas. Quantas Histórias de Vida conheci nesta Fábrica de Aventuras!”, completou, já dando dicas do que fará após sua saída da emissora.

A atriz também agradeceu aos fãs que sempre estiveram ao seu lado na carreira. “Todo o meu amor, respeito, admiração, minha profunda gratidão! Obrigada por me lembrarem tantas e tantas vezes da minha potência, da nossa potência! Uma alma que sonha coletivamente, que quer estar a serviço da sensibilidade e da coragem, é o que somos juntos! Vocês me animam e emocionam com a generosidade, a delicadeza, a sagacidade, o amor”, escreveu.

Durante seu período na emissora, Leticia atuou em grandes sucessos como “Porto dos Milagres”, “Páginas da Vida” e “Caminho das Índias”, esta última lhe rendeu um prêmio de melhor atriz.