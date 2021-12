Líder Aviação tem NOVAS vagas de emprego; veja cargos

A Líder Aviação, empresa líder no segmento de aviação na América Latina, está disponibilizando novas oportunidades de emprego. Confira, abaixo, todas as informações necessárias para realizar a sua candidatura!

Líder Aviação está em busca de novos colaboradores

A Líder Aviação é líder no mercado da América Latina em seu segmento, foram anos de resultados consideráveis dentro da aviação executiva que tornaram a empresa o que é atualmente.

Fundada há mais de 50 anos, a empresa conta com mais de mil colaboradores, e possui uma frota com mais de 70 aeronaves.



A empresa atua em cinco segmentos: manutenção, operações de helicópteros, fretamento e gerenciamento de aeronaves, atendimento aeroportuário e vendas de aeronaves.

Dentre as vagas disponíveis para ocupação, estão:

Analista Ambiental;

Estágio em Marketing;

Analista Contábil Pleno;

Estágio em Atendimento;

Comandante de Helicóptero;

Analista de Recursos Humanos;

Auxiliar de Pista;

Estagiário de TI;

Despachante Aduaneiro Júnior;

Copiloto de Helicóptero;

Técnico de Manutenção Mecânica de Helicóptero;

Engenheiro de Vendas de Aeronaves;

Analista de Planejamento de Materiais Pleno.

Como realizar a sua inscrição

Quer fazer parte do grupo de colaboradores da empresa Líder Aviação? Os candidatos que possuem interesse em se inscrever no processo seletivo, poderão conferir todos os requisitos e qualificações exigidas para cada cargo através do link de participação.

Além dos salários compatíveis com o mercado, a empresa oferece diversos benefícios, como por exemplo, vale transporte, vale refeição, plano médico e odontológico, previdência privada, participação de lucros, etc.

