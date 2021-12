Lidi Lisboa perde a paciência com Dayane em áudio vazado: ‘Podre’

Lidi Lisboa parece ter perdido toda a paciência com Dayane Mello. Em um áudio vazado, a atriz e apresentadora da “Live do Eliminado” teria detonado a modelo.

De acordo com o colunista Leo Dias, do portal ‘Metrópoles’, que teve acesso ao suposto, fala que a gravação teria sido gravada logo após a entrevista de Lidi com a ex-‘A Fazenda 13’.

“Ela [Dayane] ainda vem falar dos brasileiros […] Por que não ficou na Itália, gente? Se a Itália é tão maravilhosa assim? Por que não ficou lá? Até onde eu sei, ela ficou naquele reality da Itália por conta dos brasileiros, mas daí foram mais afundo e viram assim ‘isso daí não é boa coisa não’. O Rico tem que ver melhor a definição dessa cobra porque tá errado isso aí. Vem para cá pro Brasil e diz que não se sente mais brasileira. Aí, então volta para onde tu veio! Veio caçar o que aqui? Vem dar a cara e mostrar para todo mundo o ser humano horroroso e podre que ela é. Tô tentando alinhar os chacras ainda. Eu senti uma energia tão esquisita e tão horrorosa que fiquei com muita pena dela. Ela é horrorosa por dentro, ela é um pão bolorento”, disparou a atriz no áudio. Ouça abaixo: