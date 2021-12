Lincoln rememora perregue em mototáxi durante carnaval: ‘Perfume diferenciado’

Quem vê close, não vê perrengue! No iBahia Entrevista, que foi nesta quinta-feira (30), Lincoln, o comandante da Duas Medidas, falou sobre seu novo lançamento com Léo Santana, “Hoje Vai dar Praia”, sobre sua agenda para o verão 2022 e uma situação um tanto quanto constrangedora que viveu em um dos seus muitos carnavais.

Foto: Arquivo pessoal

Com um clipe a cara do verão e um passinho chiclete que promete agitar as redes sociais, Lincoln falou sobre a sua aposta para a alta estação. Animado com o lançamento, ele falou das gravações com o GG e ainda lançou um desafio exclusivo para os leitores do iBahia.

“Lançamos a música com a intenção de ser seu mantra [para o verão]. Quem ouvir essa música terá sempre um sol por perto, já aquele que não mandar para 10 amigos…”, brincou o cantor.

“Léo chegou com a energia lá em cima. Ele chegou no espaço às 12 da manhã e só saiu no último quando finalizamos. O resultado foi maravilho”, pontuou ele.

Quem já veio ao carnaval de Salvador sabe que o trânsito fica completamente congestionado durante a folia. O único veículo possível de transitar neste período são as famosas motos. É aí que entra o perrengue do cantor, que precisou utilizar desse meio de transporte para chegar até um camarote localizado no circuito Barra/Ondina.

Foto: Arquivo pessoal

“Nosso horário estava chegando, saímos da van, pegamos uma moto. Eu tinha um cabelo muito maior, muito doido, cheio de lakê e eu não queria colocar o capacete, meu topete já estava todo armado. Eu tive que colocar o capacete e eu não sabia que no carnaval o perfume do capacete era diferenciado, são muitas pessoas que utilizam. Eu senti que aquele cheiro não iria sair de mim nunca mais. Fazer um show com aquele cabelo e cheio foi uma coisa que me marcou”, relembrou ele cheio de bom humor.

Veja o bate papo completo no vídeo abaixo: