Quatro linhas de ônibus de Salvador passarão por mudanças a partir deste sábado (11). As linhas são: 0914 – Rio das Pedras x Campo Grande, 0916 – Doron/Rio das Pedras x Curralinho, 1603-01 – Base Naval / São Tomé x Hospital do Subúrbio e 0213 – Ribeira x Federação. Segundo a Prefeitura da cidade, o objetivo é proporcionar maior eficiência no atendimento e aumentar a frequência dos veículos nos bairros, reduzindo o tempo de espera.

Sendo assim, as linhas 0914 – Rio das Pedras x Campo Grande e 0916 – Doron/Rio das Pedras x Curralinho serão aglutinadas, dando origem à linha 1158 – Terminal Acesso Norte x Conjunto Guilherme Marback. A nova linha ligará as regiões do Stiep, Avenida Magalhães Neto, Rodoviária, Shopping da Bahia, Salvador Norte Shopping, Estação BRT Hiper e Terminal Acesso Norte, e passará a funcionar também aos finais de semana.

Atualmente, cada linha faz dez viagens diariamente e, após a aglutinação, a nova linha fará 20 viagens no dia. Além disso, será uma ligação direta ao terminal do metrô, facilitando a integração para diversos outros locais da cidade.

De acordo com as Prefeitura, com as mudanças, o intervalo de espera da linha será reduzido para 15 minutos nos horários de pico. Será possível ainda ampliar o número de viagens no dia.

Já os passageiros da região da Federação que desejarem ir ao Campo Grande poderão utilizar as linhas 0140 – Lapa – Rio Vermelho via Cardeal da Silva, e no Vale da Muriçoca a 0140-01 – Lapa – Federação/HGE para realizar o trajeto. O atendimento de ambas as linhas será reforçado, realizando, em média, respectivamente, 81 e 34 viagens em dias úteis.

Para quem deseja ir para o Itaigara, é possível utilizar a linha 0140-01 e fazer a integração na Avenida Vasco da Gama com a linha 1053 – Estação Mussurunga – Barra 3. No retorno, integrar com a linha 0715 – Lapa- Santa Cruz. Para a Graça, podem integrar no Campo Grande com a linha 1633 Mirante de Periperi – Ondina, e no retorno com a linha 1137 Pernambués – Barra.

Quanto aos usuários do Stiep com destino ao Campo Grande, a opção é a linha 0933 – Doron/Rio das Pedras – Praça da Sé, que faz 45 viagens em dias úteis, em média, e segue boa parte do trajeto que era atendido pela 0914.