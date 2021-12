Literatura: confira lista dos principais lançamentos do mês de dezembro

O mês de dezembro chegou com muitos lançamentos no cenário literário baiano. Entre eles, livros infantis, do ramo da psicologia e de teatro. Confira a lista abaixo: ‘A ação Mímica’ de George Mascarenhas George Mascarenhas lança nesta quarta (8) o livro ‘Ação Mímica’. A obra é uma narrativa inédita sobre a Mímica Corporal Dramática do francês Étienne Decroux. A publicação foi editada pelo selo da Edufba, como parte integrante da coleção Pesquisa em Artes. Entre 15h às 16h, o autor abrirá um chat no Canal do YouTube da Edufba. As vendas serão pela Amazon, Estante Virtual e pelo WhatsApp (71) 99732-6726.

“PLAYFULNESS” do psicólogo Lucas Freire O psicólogo Lucas Freire lança nesta quinta-feira (9) o primeiro livro de sua carreira chamado “PLAYFULNESS”. A obra do também palestrante e CEO da People2People busca transformar o modo de ser e estar no mundo, criando trilhas para uma vida mais resiliente e criativa. O coquetel de lançamento acontecerá na loja São Jogue do Shopping Bela Vista, a partir das 19h, aberto ao público. O livro estará à venda durante o evento.

‘Velas cheias de sonhos do jornalista Bito Teles

O sonho sempre foi a bússola que guiou Aleixo Belov no caminho para se tornar um dos maiores navegadores do mundo. E a história do homem que já deu cinco voltas ao mundo, agora se transformou em um livro infantil. Escrito pelo jornalista baiano Bito Teles, a obra “Velas Cheias de Sonhos” – uma adaptação do primeiro livro do comandante intitulado “A Volta ao Mundo em Solitário” – será lançada neste sábado (11), no Museu do Mar Aleixo Belov, localizado no Largo do Santo Antônio Além do Carmo. Crianças até os 12 anos terão acesso gratuito. Pais e responsáveis pagarão meia entrada (R$ 10). Aobra tem ilustrações do baiano Bua Bruno.

“O Jogo das Margaridas” de Saulo das Margaridas

Influenciado pela psicanálise e filosofia, o escritor baiano Saulo Machado estreia com “O Jogo das Margaridas”. O livro traz a morte como fio que liga as tramas dos seis contos que o compõem. O evento de lançamento da obra será presencial no próximo sábado (11) na Amma Varanda (Museu Carlos Costa Pinto – Av. Sete de Setembro, 2490, Vitória)

“A Cara do Bem” da comunicóloga Goreth Dunninghan