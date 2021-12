Localiza abre NOVOS empregos pelo país; veja cargos

A Localiza, rede brasileira especialista em aluguéis de carros, está com novos cargos de emprego disponíveis. As vagas são para ocupação em regiões do Brasil onde a empresa possui unidades. Confira os cargos e regiões!

Localiza está em busca de novos funcionários

A Localiza, considerada a maior locadora de aluguéis de carros na América do Sul, possui uma plataforma integrada que está dividida entre Gestão de Frotas e Aluguéis de Carros, além dos seminovos que entram como área de eficiência.

Os aluguéis podem ser realizados por pessoas físicas ou jurídicas, motoristas de aplicativos, seguradoras, lazer ou negócios. Em relação às Gestões de Frotas, os contratos são realizados a longo prazo, geralmente até 36 meses. As frotas são personalizadas de acordo com o que o cliente propõem.

Você Pode Gostar Também:

Com uma equipe altamente qualificada, a Localiza está buscando novos talentos para preencher cargos em diversas regiões do país. Veja as vagas:

Supervisor de Filial;

Assistente Administrativo;

Atendente Bilíngue;

Atendente;

Técnico de Qualidade Automotiva Vistoriador de Veículos;

Técnico de Qualidade Automotiva;

Supervisor de Operações;

Consultor de Vendas Seminovos;

Auxiliar de Movimentação de Frota;

Motorista de Van;

Higienizador.

Os cargos requerem diferentes qualificações e atribuições, sendo necessário conferir as informações adicionais no site de participação.

Veja também: Heineken tem 142 vagas de emprego; veja funções

Como realizar a sua inscrição

Está em busca de recolocação no mercado de trabalho? Faça parte do Grupo Localiza! Os profissionais que queiram conferir todos os cargos e regiões podem acessar o site de inscrição e concluir o seu cadastro após optar pelo cargo que melhor se encaixar no perfil.

Gostou das informações? Acompanhe sempre o Notícias Concursos!