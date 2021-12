Logcomex oferece oportunidades em Curitiba

A Logcomex, startup especializada em soluções por meio de Big Data para o comércio exterior, oferece oportunidades em Curitiba, capital paranaense. As chances são para as áreas Comercial, Engenharia, Dados, Marketing e Pessoas e vão de encontro com o momento de expansão da empresa, que recebeu recentemente um aporte de US$ 10,3 milhões (R$ 53,6 milhões), em rodada Series A liderada por Alexia Ventures e Igah Ventures, com participação da Endeavor Scale Up Ventures e dos investidores atuais da companhia.

Atualmente, as vagas são para as funções de Analista de BI Sênior, Analista de Dados Pleno/Sênior, Analista de FP&A Pleno, Analista de Growth Marketing Pl/Sr, Analista de Recrutamento & Seleção Pleno/Sênior, Arquiteto de Software, Cientista de Dados Pleno, Coordenador(a) de Compras & Facilities, Coordenador de Comunicação Interna, Coordenador de Marketing de Conteúdo, Coordenador de Recrutamento e Seleção, Coordenador de Treinamento e Desenvolvimento, Desenvolvedor Back End PL, Desenvolvedor Back End SR, Desenvolvedor Full Stack Pleno, Engenheiro de Dados Pleno, Engenheiro de Dados Sênior, Engenheiro de Software Front End Sênior, Estagiário Finanças, Executivo de Vendas, Gerente de Engenharia, Group Product Manager (GPM), Head de Canais, Product Designer, Product Designer Leader, Scrum Master, SDR e Tech Leader.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas é importante notar que há chances para pessoas com e sem experiência anterior.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a Vale transporte, Vale refeição, Plano de saúde, Plano odontológico, Inglês in company, Vale Cultura, Seguro de vida, acesso ao GymPass e ao Keiken (Plataforma de apoio psicológico), Horário semi flexível, Desconto em instituições de ensino, Massagem in company, Day off de aniversário, entre outros.

Como se candidatar

Os interessados deverão se candidatar por meio do link https://logcomex.gupy.io/, onde também está disponível a lista completa de vagas abertas, bem como detalhes sobre seus requisitos e escopo de atuação.