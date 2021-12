Loja baiana sedia lançamento da nova coleção da Skazi com parceria de Thassia Naves

A loja Meskla foi palco do lançamento da mais nova coleção da Skazi, o evento que manteve as peças em um quarto confidencial até a abertura do desfile, aconteceu na última terça-feira (7). Trouxe a capital baiana peças pensadas, projetadas e aprovadas pela digital influencer Thássia Neves. Em busca de tendências para o verão a equipe do iBahia foi atrás das cores e dos tecidos que irão bombar na estação na reta final deste ano e também no início de 2022, confira.

O brilho e o paetê foram destaque em quase todos os looks. O tipo de tecido é a aposta da marca para o verão e principalmente para as comemorações de fim de ano. “Como é uma coleção de final de ano, a gente queria um pouco dessa linha resort, praia, tecidos naturais e bordados, mas essa parte do brilho foi muito importante”, contou Paolinha Skazi, a criadora e idealizadora da coleção.

Thiago, proprietário da Meskla, contou um pouco mais sobre o uso desses tecidos nas altas temperaturas do verão. E a dica de ouro que temos para você é apostar em conjuntinhos usando o paetê como terceira peça.

FOTO: Isla Carvalho/ iBahia

Com cores vibrantes e cítricas a coleção apostou em rosa, verde e o laranja como protagonista da maioria das combinações. Apesar de roupas com muita cor, a dica de Paolinha é usar uma pitada de Neon em cores pasteis. “Fica Neon mas fica chique, não muito anos 80.” contou.

FOTO: Reprodução/ Instagram

Com cortes diferentes o verão vai trazer peças com decotes mais sexys e pele a mostra. As correntes e acessórios de metal tão classe e personalidade ao look.

FOTO: Isla Carvalho/ iBahia

*Matéria supervisionada pelo repórter Lucas Salles