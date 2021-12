Loja promove exposição de mesas e ambientes para as festas de fim de ano

Todo mundo tem uma história para contar ou aquele objeto que é capaz de resgatar memórias de toda a família. Com a ideia de reunir arte, decoração, cultura e muita sofisticação, a Toque Antigo, loja de móveis e objetos de época, localizada no Rio Vermelho, vai promover a Exposição de Mesas e Ambientes para as festas de fim de ano, concebida por 12 profissionais.

Foto: Rodrigo Melo / Divulgação

O evento terá início neste sábado (11) em um encontro para convidados, das 11h às 16h, com a proposta de reunir peças selecionadas do acervo da loja e apresentar composições de mesas decoradas e ambientes com inspiração para o Natal e Réveillon. A exposição ficará disponível para o público de 13 de dezembro a 05 de janeiro de 2022.