Loja Zara é acusada de racismo após abordagem de cliente em Salvador

A loja Zara, localizada no Shopping da Bahia, está sendo acusada de racismo. De acordo com informações do site Correio, um homem negro foi abordado por um segurança e o mesmo solicitou a revista da mochila do cliente, acusando-o de roubo.

O caso aconteceu nesta última terça-feira (28) e foi filmado por uma pessoa que passava no momento. Nas imagens, divulgadas nas redes sociais, é possível ver que a vítima abre a mochila, mostra os cartões, documentos e diz que tem condições de comprar o que quiser na loja.

A assessoria do Shopping da Bahia informou ao jornal Correio, que um segurança do empreendimento foi acionado por representantes da loja, solicitando que o cliente retornasse. “Pedido que foi prontamente atendido pelo cliente, que apresentou as notas fiscais ao lojista”, diz a nota.

O shopping, no entanto, ressalta que o segurança não poderia ter atendido tal solicitação, que fere o regulamento da empresa. “A administração do Shopping da Bahia não compactua com qualquer ato discriminatório e incluirá as imagens deste fato nos treinamentos internos para evitar que se repitam”, diz ainda a nota. A Zara ainda não se posicionou sobre o assunto.