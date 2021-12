Lojas do Centro de Maceió vão funcionar aos domingos; Confira horários

Com a chegada das festas de fim de ano, o pagamento do 13º Salário dos trabalhadores e a manutenção da flexibilização das medidas de segurança no combate ao coronavírus em Alagoas, a Aliança Comercial de Maceió decidiu abrir as lojas do Centro da capital aos domingos, no mês de dezembro. O comércio vai funcionar das…

Com a chegada das festas de fim de ano, o pagamento do 13º Salário dos trabalhadores e a manutenção da flexibilização das medidas de segurança no combate ao coronavírus em Alagoas, a Aliança Comercial de Maceió decidiu abrir as lojas do Centro da capital aos domingos, no mês de dezembro.

O comércio vai funcionar das 8h às 14h, nos dias 5, 12 e 19. A entidade que representa os lojistas acredita que o horário especial vai aquecer as vendas no comércio durante esse período e também possibilitar que os maceioenses antecipem as compras para evitar aglomerações na véspera do Natal.

Quanto à segurança, o Comando de Policiamento da Capital (CPC) assegura que haverá reforço no Centro durante todo o mês de dezembro para evitar furtos e assaltos a clientes em compras. De acordo com o subcomandante de Policiamento da Capital, tenente-coronel Liziário, a Polícia também vai reforçar o policiamento em bairros como Benedito Bentes e Jacintinho, onde há comércio e grande movimentação de clientes. O esquema de segurança deve ser apresentado amanhã.