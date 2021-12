Lojas do Centro e shoppings abrem normalmente no feriado; bancos fecham

O Comércio funciona normalmente nesta quarta (8), Dia de Nossa Senhora Conceição, segundo informa a Fecomércio AL. Com a proximidade do final de ano, a data será de funcionamento para os shoppings e lojas do Centro de Maceió. De acordo com a Aliança Comercial, o Centro funcionará das 8h às 18h. A entidade acrescenta que…

Reprodução

O Comércio funciona normalmente nesta quarta (8), Dia de Nossa Senhora Conceição, segundo informa a Fecomércio AL. Com a proximidade do final de ano, a data será de funcionamento para os shoppings e lojas do Centro de Maceió.

De acordo com a Aliança Comercial, o Centro funcionará das 8h às 18h. A entidade acrescenta que as lojas abrirão das 8h às 14h nos próximos domingos dias 12 e 19.

O Maceió Shopping funcionará das 9h às 22h (lojas âncoras, às 9h, e demais estabelecimentos, às 10h); o Parque Shopping Maceió abrirá das 10h às 22h; e o Shopping Pátio Maceió funcionará das 9h às 22h. Em todos os estabelecimentos, as salas de cinema seguirão com a programação habitual.

Os supermercados manterão o atendimento em seus horários convencionais, com o Atacadão funcionando das 7h às 22h; Palato Farol, das 7h às 22h; Palato Praia, das 6h às 22h; Palato Parque, das 7h às 20h; e Palato Ponta Verde, 24h. As lojas do Unicompra também abrirão em horário normal.

Já as agências bancárias estarão fechadas.