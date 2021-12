Lojas Renner abre vagas de emprego; inscrições até dia 15

As Lojas Renner, maior empresa varejista do setor de moda no Brasil, está contratando novos colaboradores para preencher cargos em diversas regiões do país. Confira, abaixo, quais os requisitos exigidos para concorrer às vagas!

Lojas Renner está contratando novos colaboradores

As Lojas Renner foi fundada no ano de 1965 e, atualmente, possui mais de 500 lojas espalhadas no Brasil, Uruguai e Argentina, sendo considerada a maior empresa varejista do segmento de moda, casa, decoração e lifestyle em nosso país.

A empresa abriu o programa Varejo Play 2022 que está contratando novos colaboradores para o cargo de Supervisor de Vendas. Além disso, é necessário que os candidatos sejam apaixonados por moda e que estejam em busca de crescimento profissional nesse segmento.



Para o cargo é necessário que os profissionais tenham disponibilidade para viagens e mudanças de cidade.

Os selecionados ficarão responsáveis por supervisionar e orientar todos os setores da loja, além de planejar ações e realizar atendimentos ao cliente.

Dentre as qualificações exigidas pela empresa, estão:

Nível superior concluído ou em andamento em qualquer curso;

Ter vontade de fazer parte do Grupo Renner;

Facilidade de aprendizado;

Gostar do varejo e da moda;

Disponibilidade de mudança para a região Norte, Centro Oeste ou Nordeste após curso de capacitação que terá duração de três meses.

Como realizar a sua inscrição

Se identifica com as Lojas Renner e quer fazer parte do grupo de colaboradores da empresa? Aos profissionais que atendem as qualificações exigidas e queiram participar do processo de seleção, devem acessar o link de participação e efetuar a candidatura.

