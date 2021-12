Luandre abre mais de 150 vagas de emprego; veja cargos

A Luandre, uma empresa de consultoria em Recursos Humanos, está disponibilizando novas 150 vagas de emprego. Confira, abaixo, alguns dos cargos disponíveis para ocupação e como realizar sua inscrição!

Luandre está contratando novos profissionais

Uma referência em seleções, gestão de talentos e atrações, a empresa Luandre possui soluções criativas para todas as etapas que englobam o processo seletivo no recrutamento.

Possuindo mais de 50 anos de atuação neste segmento e mais de 1 milhão de profissionais recrutados para empresas de pequeno, médio e grande porte por todo o Brasil.



Dentre os 150 cargos disponíveis para recolocação de profissionais em diversas empresas espalhadas pelo Brasil, estão:

Analista de DHO;

Analista Administrativo Comercial;

Vendedor Interno;

Atendente de Pizzaria;

Coordenador de Loja;

Gerente de Contas Comerciais;

Auxiliar de Mecânico;

Analista de Comércio Exterior Sênior;

Analista de RH Pleno;

Nutricionista;

Consultor de Vendas;

Auxiliar de Expedição;

Promotor de Vendas;

Analista de TI;

Auxiliar de Rouparia;

Encarregado de Padaria;

Engenheiro Civil;

Assistente Fiscal;

Vendedor Interno Técnico Industrial;

Ajudante de Serralheiro;

Operador de Escavadeira;

Entre outros.

Por tratar-se de uma empresa recrutadora, a Luandre oferece vagas a diversas empresas, entre as mais variadas regiões do país. A listagem completa dos cargos estará disponível no Link de Inscrições.

Como realizar a sua inscrição

Está em busca de recolocação no mercado de trabalho? Confira todas as vagas disponíveis pela recrutadora Luandre, aos profissionais que se encaixarem no perfil e queiram participar do processo seletivo, devem acessar o link de inscrições e realizar sua candidatura.

Ainda, é importante que o candidato antes de realizar sua inscrição, leia atentamente a todas as informações contidas na vaga pretendida.

