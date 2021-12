Luandre tem 21 vagas para Atendente de Fast Food; veja benefícios

A Luandre, uma das maiores empresas de Recursos Humanos no Brasil, está disponibilizando 21 vagas para Atendente de Fast Food. Os cargos são para atuar na cidade de Belo Horizonte. Confira como se inscrever e os benefícios disponibilizados aos contratados!

Luandre está recrutando novos talentos

A Luandre, consultoria de Recursos Humanos presta seus serviços desde 1970 no Brasil. Atualmente, a empresa conta com mais de quatro mil clientes espalhados por todo o país, e é considerada uma das melhores empresas do segmento.

Recrutando novos talentos, a Luandre divulgou 21 vagas para Atendentes de Fast Food, onde os selecionados devem resistir na cidade de Belo Horizonte e irão desempenhar a função no Shopping Del Rey e no Coração Eucarístico. Veja os requisitos:

Escolaridade média completa;

Disponibilidade de horários e para trabalhar em escalas;

Resistir próximo aos shoppings;

Será um diferencial possuir experiência na função;

Ser comunicativo e pró ativo;

Ser organizado.

Os selecionados ficarão responsáveis pelo preparo de lanches, sorvetes e molhos, atendimento no balcão, Drive-thru, operação do caixa, limpeza do restaurante, armazenagem e contagem do estoque e manipulação de alimentos.

Como realizar a sua inscrição

Para participar do processo de recrutamento da empresa Luandre, os interessados devem realizar sua candidatura através da página de inscrições.

O horário de atuação será por escala 6×1, das 15:00 às 23:20. Além disso, a empresa garante salários compatíveis ao mercado e coloca à disposição uma série de vantagens, como vale transporte, ticket refeição e assistência médica.

