Lucas Lucco suspende shows para entrar no ‘BBB22’, diz colunista

Mais um famoso está de malas prontas para o “Big Brother Brasil 22”. Segundo informações de Leo Dias, do “Metrópoles”, Lucas Lucco deverá fazer parte do lado camarote do reality global.

Segundo o jornalista, fontes afirmaram que toda sua agenda de shows para os três primeiros meses do ano estão bloqueadas, coincidentemente é o mesmo período em que o programa estará no ar na TV Globo.

O “BBB” divulgará oficialmente seus participantes o dia 11 de janeiro, durante a programação da emissora, como é tradicionalmente feito.