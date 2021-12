Lucas Selfie aponta ida de Ícaro Silva para o ‘BBB’: ‘Estratégia de marketing’

Ícaro Silva se viu no olho do furacão após negar sua ida para o “Big Brother Brasil” e chamar o reality de “entretenimento medíocre”. Flay, Tiago Leifert e João Vicente foram alguns nomes que criticaram publicamente as falas do ator, mas Lucas Selfie, ex-A Fazenda, pensa diferente.

Através de seu perfil no Twitter, o influenciador deu sua opinião sobre a polêmica que acredita não passar de uma jogada de marketing.

“Muito doido observar como essas estratégias de marketing sempre funcionam na internet. Nada me tira da cabeça q Icaro Silva, que sempre deu calote na Dona Vilma no gigabyte (referência ao personagem de Malhação), vai pro BBB e escolheu atacar animosidade da internet pra virar algum conteúdo mais na frente. Acompanhemos”, escreveu.

Prontamente os internautas comentaram o palpite de Lucas Selfie. ”Tô torcendo pra que seja isso mesmo porque o discurso foi bem patético”, escreveu um usuário. “Não sei se a estratégia foi muito boa não, o ranço que o povo ta dele”, pontuou outra conta.