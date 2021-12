Lucro do FGTS liberado já está na conta; veja como ainda você pode sacar

Cerca de R$ 8,13 bilhões foram repassados para as contas vinculadas, representando 96% do valor total do rendimento obtido em 2020.

A Caixa Econômica Federal já realizou os depósitos referente ao lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores de direito em agosto. Cerca de R$ 8,13 bilhões foram repassados para as contas vinculadas, representando 96% do valor total do rendimento obtido em 2020.

Veja também: Lucro do FGTS entra na conta de trabalhadores CLT; veja como sacar

Os recursos são destinados aos trabalhadores que apresentaram saldo positivo em suas contas ativas e inativas do fundo até o dia 31 de dezembro de 2020. Além disso, não há um limite de contas por titular, podendo o mesmo receber o benefício por várias contas diferentes.

Como consultar o lucro do FGTS?

O trabalhador pode consultar o saldo do benefício por meio dos seguintes canais:

Você Pode Gostar Também:

Aplicativo FGTS ;

; Site da Caixa Econômica Federal;

Internet banking da Caixa, no caso de clientes do banco; ou

Pelo número de telefone 3004-1104 (para as capitais brasileiras ou regiões metropolitanas) e 0800-726-0104 (demais regiões).

O titular também pode optar por verificar o benefício presencialmente. Basta comparecer em uma agência da Caixa Econômica e apresentar um documento oficial com foto.

Como sacar o lucro do FGTS?

Embora os recursos já tenham sido liberados, os trabalhadores não podem saca-los. Isso porque, o lucro do FGTS só pode ser liberado junto a outros saldos, em situações previstas em lei. Veja quais:

Quando contrato temporário for finalizado;

Quando o trabalhador atingir idade igual ou superior a 70 anos;

Fechamento de empresa;

Aqueles que ficaram, no mínimo, três anos seguidos sem trabalhar com carteira assinada;

Para utilizar o dinheiro na compra, amortização ou entrada para adquirir a casa própria;

Quando o titular for se aposentar;

Em caso de demissão sem justa causa.

No mais, o trabalhador que preferir pode aderir o saque-aniversário, modalidade que permite ao trabalhador uma parcela anual do saldo disponível no Fundo de Garantia. Porém, a opção não possibilita o saque rescisão, em caso de demissão sem justa causa.