Lucro do FGTS: Pagamento já está confirmado para 2022

Em agosto deste ano, a Caixa Econômica Federal distribuiu o Lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os recursos são referentes ao acúmulo de todo o período no ano anterior. O rendimento é repassado todos os anos, já previsto em 2022.

O lucro repassado este ano foi de R$ 5,9 bilhões, cerca de R$ 2,6 bilhões a menos em comparação com ao montante distribuído em 2020. No ano passado, o pagamento foi de R$ 7,5 bilhões. Isso porque, a rentabilidade sofreu uma redução de 25% entre os períodos.

Quem tem direito ao lucro do FGTS?

A quantia é liberada quando é registrado um saldo positivo na conta do trabalhador até o dia 31 de dezembro de cada ano, neste caso, de 2020. Desta forma, o repasse é proporcional ao valor encontrado na data mencionada.



Vale ressaltar que uma vez liberado o lucro fará parte do FGTS do trabalhador, sendo concedido apenas em situações específicas previstas em lei. Logo, só será sacado em caso de aposentadoria, compra ou quitação de imóvel e doenças graves, por exemplo.

Geração do lucro do FGTS

O lucro do FGTS é gerado por juros cobrados ao Governo Federal frente a empréstimos. Ou seja, o valor que o trabalhador possui em suas contas no fundo é emprestado ao governo para aplicação na infraestrutura e construção a nível federal.

Sendo assim, o titular recebe uma porcentagem proporcional aos juros aplicados na sua parte investida no empréstimo contratado pelo governo. Essa prática começou em 2016, cujo percentual vem sendo alterado desde então.

Para consultar o saldo do lucro e mais detalhes sobre o FGTS, basta acessar o site ou baixar o aplicativo Meu FGTS.

Saque-aniversário do FGTS tem novo lote liberado

Os trabalhadores nascidos em dezembro já podem aderir ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os interessados têm até o dia 31 deste mês para optar pela modalidade.

Além disso, os saques também estão disponíveis para quem já é adepto ao saque-aniversário. Todavia, o período é maior, sendo até o último dia útil do mês subsequente. Neste caso, até o dia 28 de fevereiro de 2022.

Os trabalhadores interessados podem aderir a modalidade por meio do aplicativo FGTS, no site fgts.caixa.gov.br, nos caixas eletrônicos nas próprias agências da Caixa Econômica Federal. Vale ressaltar que a migração é opcional.

Importante salientar quem opta pelo saque-aniversário perde o direito ao saque-rescisão diante demissão sem justa causa. Na ocasião será liberado apenas a multa rescisória de 40% sobre o valor contabilizado do FGTS no contrato de trabalho.

Calendário do saque-aniversário 2021

Mês do aniversário Início do saque Fim do saque Janeiro 4 de janeiro de 2021 31 de março de 2021 Fevereiro 1º de fevereiro de 2021 30 de abril de 2021 Março 1º de março de 2021 31 de maio de 2021 Abril 1º de abril de 2021 30 de junho de 2021 Maio 3 de maio de 2021 30 de julho de 2021 Junho 1º de junho de 2021 31 de agosto de 2021 Julho 1º de julho de 2021 30 de setembro de 2021 Agosto 2 de agosto de 2021 29 de outubro de 2021 Setembro 1º de setembro de 2021 30 de novembro de 2021 Outubro 1º de outubro de 2021 31 de dezembro de 2021 Novembro 1º de novembro de 2021 31 de janeiro de 2022 Dezembro 1º de dezembro de 2021 28 de fevereiro de 2022