Luísa Sonza e Vitão reatam relacionamento, diz colunista

Pouco tempo antes de acabar 2021 ainda trouxe surpresas para o mundo dos famosos. Luísa Sonza e Vitão reataram o relacionamento e estão juntos novamente, as informações são do colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Segundo o jornalista, o casal está no mesmo condomínio em Florianópolis, onde se prepararam para passar a virada do ano juntinhos. A equipe da cantora tentou manter em segredo a reconciliação entre os dois, mas moradores do local teriam identificado, através dos stories, que eles estão na mesma propriedade.

Vitão e Luísa ficaram juntos por pouco mais de um ano e terminaram o relacionamento em agosto de 2021, desde então, nenhum dos dois assumiram publicamente outro affair durante esse tempo separados.