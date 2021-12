Luiza pede orações após internação de Maurílio: ‘Só isso que eu peço’

A sertaneja Luisa, da dupla com Maurílio, pediu orações em uma postagem de seu perfil do Instagram. O cantor está internado na UTI, em estado grave, após sofrer três paradas cardíacas.

No comunicado oficial, foi noticiado o cancelamento dos shows marcados para 17 e 18 de dezembro, em duas cidades de Mato Grosso. “Por favor, orem. Só isso que eu peço com toda humildade do mundo. Cinco minutos e dediquem uma oração ao Maurílio, por favor”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos artistas desejaram a recuperação do cantor. “Estamos orando vai ficar tudo bem”, escreveu Gabi Martins. “Ele vai ficar bem, em nome de Jesus”, comentou Yasmin Santos.