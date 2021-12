Lulu Santos conta a ‘primeira cantada’ do marido e se declara: ‘Preciso de você’

Lulu Santos é mesmo muito apaixonado pelo marido, Clebson Teixeira. O artista revelou, nesta segunda-feira, uma das “primeiras cantadas” que recebeu do amado, antes do relacionamento ficar sério. Segundo o artista, ouviu de Clebson que ele sempre conseguia tudo o que queria. Em seguida, então, Lulu questionou: “O que você quer?”, e como resposta, ouviu, de forma direta: “Você”.

“Eita, declaração no meio do expediente? Mas você não depende de mim, é que juntos, a gente se completa, complementa e potencializa tudo! Gente feliz faz tudo ficar mais fácil e agradável, pessoas infelizes tentam tirar a felicidade dos outros, mesmo que isso custe a dela. Fazemos parte do primeiro grupo, ‘eu vejo a vida melhor no presente’.