Lyon Engenharia abre empregos; veja funções

A Lyon Engenharia é uma empresa brasileira especialista em prestação de serviços nas áreas de gestão integrada e engenharia consultiva.

Pensando em aumentar seu quadro de colaboradores, a empresa está oferecendo mais de 20 vagas para atuar em diversas regiões do Brasil. Confira as vagas e informações sobre como realizar a sua inscrição, a seguir!

Lyon Engenharia está buscando novos profissionais

A empresa Lyon Engenharia é responsável por prestar serviços com excelência para as áreas da Engenharia. Atuando no mercado desde o ano de 2004, o maior objetivo da empresa é oferecer aos seus clientes resultados sustentáveis e assertivos em todos os projetos.



Com sua sede localizada na cidade de Belo Horizonte, a empresa conta com filiais em mais sete estados do território brasileiro. Veja os cargos disponíveis para ocupação e alguns requisitos necessários para participar do processo de seleção.

Técnico de Segurança Sênior;

Técnico Fiscal Elétrico;

Analista Técnico de Planejamento Pleno;

Assistente Administrativo;

Analista de Processos Master;

Analista de Suprimentos Júnior;

Técnico Terraplanagem Sênior;

Analista Administrativo de Medição;

Analista de Medição;

Técnico Fiscal Mecânico Sênior;

Entre outros.

Todas as vagas disponíveis exigem experiência anterior na função, além de cursos superiores ou técnicos completos em algumas oportunidades.

Como realizar sua inscrição

Quer fazer parte da equipe de funcionários Lyon Engenharia? Aos candidatos interessados poderão realizar sua inscrição através do link de inscrição, além de conseguir conferir todos os requisitos necessários para participar da seleção.

É necessário que antes de realizar sua inscrição para participar do processo seletivo, o candidato confira todas as qualificações e exigências que a empresa propõe para o profissional participar e concorrer às vagas.

