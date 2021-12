Maceió pode ter rajadas de vento de até 60 km/h, diz alerta da Marinha

Um alerta sobre a ocorrência de ventos de até 60km/h no litoral sul de Maceió foi emitido pela Marinha do Brasil, através do Centro de Hidrografia da Marinha, para este sábado (25). “Um sistema de alta pressão atmosférica deverá provocar ventos de direção Nordeste a Norte, com intensidade de até 33 nós (60 km/h), na…

Um alerta sobre a ocorrência de ventos de até 60km/h no litoral sul de Maceió foi emitido pela Marinha do Brasil, através do Centro de Hidrografia da Marinha, para este sábado (25).

“Um sistema de alta pressão atmosférica deverá provocar ventos de direção Nordeste a Norte, com intensidade de até 33 nós (60 km/h), na faixa litorânea entre os estados da Bahia, ao norte de Salvador, e Alagoas, ao sul de Maceió, até a noite do dia 25 de dezembro”, aponta um trecho do comunicado.

Os avisos da Marinha do Brasil sobre mau tempo podem ser vistos em através do site, já as informações meteorológicas, no Facebook.

Também é possível visualizar essas informações no aplicativo Boletim ao Mar.