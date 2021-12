Made in Bahia: confira looks para Natal e Réveillon à preço de fábrica

O Made in Bahia, evento que reúne varejistas e lojistas de todas as parte do Brasil, vai até domingo (5) no Centro de Convenções, na Boca do Rio. E o iBahia foi conferir as melhores oportunidades de looks e combinações, então prepara o print.

Com peças fashionistas, cortes que estão em alta e as cores que mais vão bombar na estação, os estandes trazem peças que vão desde moda infantil até artesanato. Com peças a partir de R$ 35,00 e bijus a partir de R$ 8,00, a feira traz qualidade e preço baixo adequadas as tendências do momento.

Pedimos ajuda a Vera Pontes, consultora de moda, para separar alguns looks com preço baixo e tudo que vai bombar na estação mais quente do ano.

A peça usada pela campeã do BBB21 na live com Gilberto Gil, em junho desse ano, chamou a atenção da web. O vestido tem uma modelagem em camadas, decote detalhado nas costas e frente única. Com detalhes nos acabamentos da gola que dão todo um charme, encontramos na cor verde, que vai estar em alta na estação. Nosso achado foi no estande Luísa Ribeiro e está por R$ 85,00. A combinação foi feita com a bolsa Nilce Ribeiro que tem corrente banhada a ouro, que está por R$ 280,00.

Vestido: R$ 85,00 / Bolsa: R$ 280,00

Mesmo com o corte simples, sabemos a Wide Leg é a calça do momento. O meio termo entre a calça pantalona e a calça reta é um sucesso. Como um bom jeans a peça é de fácil combinação, por isso apostamos em um body com o amarelo, cor que também vai estar em alta no verão, e tem um corte que dá aquela valorizada no busto. O achadinho foi no estande da Skalem.

A pochete (R$ 69,99) e o colar (R$ 15,00) foram garimpados em estandes de bijus que dominam o quesito preço baixo e qualidade, segundo Vera as peças são banhadas em verniz específico para joias antes e depois da coloração.

Calça: R$ 90,00 // Pochete: R$ 69,99 // Colar: R$ 99,00 // Body: R$ 40,00

As chokers, em diversos modelos, já são as queridinhas das fashionistas. Os colares combinam com blusas que deixem decotes visíveis na região do busto e deixam em evidência o colo. A brincadeira com as cores da peça podem rolar e são uma ótima opção na hora de quebrar a seriedade do look ou dar aquela cara bem praiana.