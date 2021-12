Made in Bahia: o retorno da tradicional Gincana Fashion

O retorno da tradicional Gincana Fashion está de volta a Made in Bahia. A feira de exposição já esta acontecendo e vai até o dia 05 de novembro, das 14h às 21h. Com diversos expositores de moda, artesanato, calçados, o evento reunirá um time de fashionistas para montarem um look com 4 peças com os menores valores possíveis, aquela que conseguir montar o look mais barata ganha as peças.

As participantes da Gincana são: a jornalista e pesquisadora na área de Moda e Desenvolvimento Gina Reis (@ginarreis @sentidosdasjoias); a jornalista e ilustradora Gabriela Cruz (@gabriela.mcruz); estilista e consultora de imagem Camila Freiper (@camilafreiper); a design thinker e consultora de moda Phaedra Brasil (@phaedrabrasil); a fotógrafa e influenciadora digital Aninha Varjão (@aninhavarjao); a consultora de imagem e moda Kika Maia (@kikamaiaplus) e a influenciadora digital Thays Bezerra (@achadosdathaai).