Mãe de Gabriel Medina envia homenagem ao surfista: ‘São 28 anos longos’

Simone Medina deixou as mágoas de lado e parabenizou o filho em uma postagem nas redes sociais nesta quarta-feira (22). Gabriel Medina completa 28 anos, em meio ao rompimento com a mãe e o padrasto, Charles Saldanha, após assumir o relacionamento com Yasmin Brunet.

Na publicação, a mãe do surfista escreveu: “Filho!! Parabéns pelo seu dia! Este dia da foto foi muito especial, rimos, nos abraçamos, trocamos confidências, fiquei tonta de tanto rodar!”, escreveu ela no Instagram com uma foto ao lado do filho.