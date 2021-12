Mãe de Marília Mendonça recebe prêmio pela filha e emociona web: ‘Motivo de muita honra’

Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, recebeu o “Prêmio Multishow” de melhor cantora pela filha na última quarta-feira (8) e emocionou em seu discurso no palco da premiação.

“Queria primeiramente agradecer a Deus e dizer que é motivo de muita honra estar aqui representando a minha filha. Agradecer pelo carinho de vocês, pelas orações”, iniciou dona Ruth.

“A gente segue forte porque podemos compartilhar esse prêmio de vocês. Dedico esse prêmio ao rebanho de fãs que ela sempre amou e que a gente ainda ama”, completou.

O irmão de Marília Mendonça, João Gustavo, acompanhou a mãe no palco e também falou sobre o momento. “Queria dar um recado: Marília queria ver todo mundo feliz, todos que estão aqui puderam dividir algo com a Marília, alguma experiência ou ensinamento. Hoje estou usando uma correntinha com iniciais dela e é assim que vou levá-la: no meu peito”, disse.

Vale lembrar que o prêmio de melhor cantora foi cedido em comum acordo entre Anitta, Iza, Ivete Sangalo e Luísa Sonza, que decidiram encerrar as votações.

Confira: