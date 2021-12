Mãe e filha morrem em acidente com van que seguia de Alagoas para Pernambuco

Uma colisão entre um carro de passio, modelo, Corsa e uma Van de transporte de passageiros que seguia do Estado de Alagoas para Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, provocou a morte de mãe e filha na PE 218, na cidade de Bom Conselho, também no Agreste pernambucano, neste domingo (26 ). De acordo com testemunhas,…

Uma colisão entre um carro de passio, modelo, Corsa e uma Van de transporte de passageiros que seguia do Estado de Alagoas para Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, provocou a morte de mãe e filha na PE 218, na cidade de Bom Conselho, também no Agreste pernambucano, neste domingo (26 ). De acordo com testemunhas, chovia bastante no momento do acidente. As duas pessoas que morreram, Maria Janes Soares Pereira Oliveira e Maria Juliana Soares Pereira, seguiam no Corsa, que bateu na Van. Com o impacto os veículos desceram uma ribanceira e caíram dentro de um riacho. O acidente deixou vários feridos que foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para Unidades de Saúde da região. Mãe e filha ainda foram socorridas, mas não resistiram à gravidade dos ferimentos. Os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.