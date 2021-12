Maiara e Fernando se encontram após traição e Maraisa comenta: ‘Cão arrependido’

Em pleno Natal, Maiara, da dupla com Maraisa, anunciou mais um término do relacionamento com Fernando Zor e o acusou de traição no feriado. “Boa noite para você que ganhou dois pare de chifre no Natal”, escreveu a cantora nas redes sociais.

Segundo informações do colunista Leo Dias, do Metropoles, o ex-casal se reencontrou após a turbulência das festas natalinas, na última quarta-feira (29), em um jantar. Ainda de acordo com o jornalista, Fernando teria pedido perdão e teria prometido para a cantora que mudaria, mas nada foi decidido entre os dois.

Eis que Maraisa deixou uma alfinetada bem direta em seu perfil do Twitter na última quinta-feira (30), que os fãs da dupla logo apontaram ser para o sertanejo. “Lá vai o cão arrependido tentar limpar a barra dele de novo, só observo”, escreveu a cantora.