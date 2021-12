Maiara e Maraísa alfinetam Fernando Zor em show: ‘Lá em casa teve barraco no dia do Natal’

Maiara e Maraísa se apresentaram em um festival em Santa Catarina no último domingo (26) e não tiveram papas na língua na hora de alfinetar Fernando Zor, ex de Maiara.

Apesar de não falarem diretamente sobre o sertanejo, os fãs das cantora não tiveram dúvidas e apontaram para quem seria as indiretas. “Nós (As Patroas) fizemos essa música pra uma pessoa que eu não conheço… é segredo. Foi a última canetada que eu dei com a Marília”, disse Maraisa ao falar sobre a música “Presepada”. “Ela queria dar esse recado de tudo quanto é jeito”, completou a irmã.

“Para você é só um rolê, só mais uma ressaca / Para ela outra mágoa, um gatilho, outro trauma / Enquanto finaliza a saideira / Destrói os sonhos de uma vida inteira”, diz a letra da música que elas cantaram no show.

Ainda na apresentação, Maraisa relembrou a treta que culminou em mais uma separação dos dois. “Essa semana pra mim tá sendo muito emocionante. Lá em casa teve barraco no dia do Natal”, disse.

Veja o vídeo: