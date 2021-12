mais 2 milhões deverão entrar ainda este ano, diz Ministro

Mais 2 milhões de brasileiros irão entrar no Auxílio Brasil do Governo Federal. Isso não é bem uma novidade para ninguém. O que muda agora é a data de entrada dessas pessoas no benefício em questão. Imaginava-se que essa inserção só fosse acontecer mesmo a partir do próximo ano. Mas não é bem assim.

Em entrevista para o Portal de notícias R7, o Ministro da Cidadania, João Roma, falou sobre o assunto. De acordo com ele, cerca de 2 milhões de pessoas irão entrar no projeto ainda este ano. Segundo ele, isso vai ser suficiente para acabar com a fila de espera do programa ainda neste ano de 2021.

Na fala do Ministro é possível perceber que ele está dizendo que o pessoal que está na fila de espera para entrar no projeto vai ter prioridade nessa entrada. E na prática isso quer dizer que eles irão entrar no programa ainda neste ano de 2021 e começar a receber o dinheiro em 2022. Pelo menos é o que se espera.

Vale lembrar, no entanto, que essa não é a primeira vez que o Governo Federal faz uma promessa sobre esse assunto. Há cerca de dois meses, membros do Palácio do Planalto vinham garantindo que essa fila de espera iria acabar ainda em novembro. Mas o fato é que isso não aconteceu.

Na verdade, os pagamentos de dezembro já começaram e mesmo assim a fila de espera ainda está intacta. O que se sabe é que os únicos usuários que estão recebendo o Auxílio Brasil neste momento são aqueles que faziam parte do antigo Bolsa Família. Ninguém além deles está conseguindo receber o montante, nem mesmo os que estão na fila.



Você Pode Gostar Também:

Como as filas se formam

Para quem ainda não sabe, as filas de entrada no Auxílio Brasil se formam porque o Governo Federal não tem orçamento para atender a todo mundo que precisa do dinheiro em questão naquele momento.

Então quando uma pessoa atende todos os critérios de recebimento do programa, mas o Governo não tem dinheiro para fazer os pagamentos, então esse cidadão vai para essa fila de espera. Por lá, ele aguarda até aparecer uma vaga nova.

Dados do Ministério da Cidadania mostram que cerca de 1,5 milhão de brasileiros estão nesta situação. Acontece, no entanto, que esses números podem estar defasados. De acordo com o Consórcio Nordeste, já são mais de 2,4 milhões de pessoas nesta fila.

Auxílio Brasil

Todo esse problema começa porque o Auxílio Brasil não tem vaga para todo mundo. A ideia do Governo Federal é atender algo em torno de 17 milhões de pessoas. De acordo com a Rede Brasileira de Renda Básica, o país tem cerca de 19 milhões de indivíduos passando fome neste momento.

Então a conta não fecha. Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou um dispositivo que obriga o Governo a não permitir mais a formação dessas filas. Isso elevaria o número de atendidos pelo programa para cerca de 20 milhões de pessoas.

Só que quando esse texto chegou ao Senado, ele foi alterado. Por lá, os senadores decidiram retirar essa obrigatoriedade. Dessa forma, o que se sabe neste momento é que o Planalto não tem mais a obrigação de fazer isso.