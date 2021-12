Mais 500kg de alimentos impróprios para consumo são apreendidos em Maceió

A Vigilância Sanitária de Maceió retirou de circulação mais 500 kg de alimentos impróprios para o consumo humano em mais uma ficalização rotineira na Capital. As ações aconteceram em supermercados, frigoríficos e pizzarias nas partes alta e baixa da cidade durante o final de semana – sábado (18) e domingo (19) – e na manhã…

Vigilância Sanitária

A Vigilância Sanitária de Maceió retirou de circulação mais 500 kg de alimentos impróprios para o consumo humano em mais uma ficalização rotineira na Capital. As ações aconteceram em supermercados, frigoríficos e pizzarias nas partes alta e baixa da cidade durante o final de semana – sábado (18) e domingo (19) – e na manhã desta segunda-feira (20).

Em conjunto com a Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social (Semscs), os profissionais da Vigilância apreenderam diversos alimentos fora do prazo de validade e encontraram estabelecimentos com equipamentos em mau estado de conservação, viabilizando um alto risco sanitário para os consumidores dos locais.

Airton Santos, coordenador geral da Vigilância Sanitária de Maceió. Foto: Visa Maceió

“Nesta ação de fiscalização recolhemos mais alimentos estragados, entre eles carne bovina e suína, frango, queijo e linguiça. A Vigilância Sanitária está percorrendo os bairros da capital para realizar fiscalizações e orientações educativas aos comerciantes. Apesar das ações rotineiras do órgão, ainda é possível encontrarmos estabelecimentos que, infelizmente, não cumprem com as exigências sanitárias”, comentou Airton Santos, coordenador geral da Vigilância Sanitária de Maceió.

Em 2021, a Vigilância Sanitária realizou diversas fiscalizações em Maceió. Do mês de janeiro até dezembro, o órgão retirou de circulação 80.000kg de alimentos impróprios. Entre os principais produtos estragados estão carne bovina, suína e de frango; calabresa, salsicha, queijo, presunto, carne de sol e charque.

Vigilância Sanitária

Durante a ação do final de semana e desta segunda (20), os proprietários dos estabelecimentos receberam notificação e auto de infração. A mercadoria apreendida foi direcionada ao aterro sanitário para o descarte.

Disque Denúncia

Para denunciar irregularidades observadas em estabelecimentos fora das adequações sanitárias e que causam riscos à saúde da população, é possível entrar em contato no telefone 3312-5495, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, ou pelo WhatsApp (82) 98705-0730, que funciona 24h, todos os dias.