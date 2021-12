Mais um desastre: Joy tem morte trágica em ‘Um Lugar ao Sol’

Mais uma morte irá movimentar a trama de “Um Lugar ao Sol”. Joy (Lara Tremouroux) terá uma morte trágica e deixará Ravi (Juan Paiva) e o filho do casal. As informações são de Patricia Kogut, do O Globo.

Nos próximos capítulos da novela, a pichadora sofrerá um acidente ao tentar se pendurar em uma corda para realizar uma pichação, em um momento de descuido ela cairá do local e morrerá.

A morte acontecerá após Ravi conseguir um novo emprego e for preso por agredir seu novo chefe. A revolta do personagem virá após o patrão distribuir frango estragado para os funcionários da lanchonete, Francisco, filho do casal, irá comer e passar mal logo depois.

Antes de morrer, Joy ainda se meterá na vida de Christian (Cauã Reymond) após descobrir o segredo do gêmeo. Ela conseguirá extorquir o ricaço, mas gastará o dinheiro todo com material para pichação.

Pendurada pelos pés por uma corda, a personagem não conseguirá ser salva por um amigo e acabará despencando para a morte. Ravi encontrará ela no local e ficará sem chão ao se deparar com o pior.