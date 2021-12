Mais um? MC Gui termina noivado após ‘A Fazenda 13’

A onda de azar dos famosos que entraram compromissados em “A Fazenda 13” continua fazendo novas vítimas. Após os términos de Dynho e Mirella, Sthe Matos e Victor Igoh e Aline Mineiro e Léo Lins, chegou a vez de MC Gui e Bia Michelle anunciarem o término do noivado.

Quem publicou o comunicado através das redes sociais foi o funkeiro. “Oi, pessoal. Estou postando esse stories aqui, pois sei que muita gente que me acompanha gostaria de saber sobre como ficou meu relacionamento com a Bia”, iniciou.

“Depois da minha participação no programa, das coisas que aconteceram dentro da casa e também fora dela, fizeram com que nós dois repensássemos a nossa relação e a continuidade dela. E após uma longa conversa ontem, ambos decidimos, terminamos o nosso noivado. Tudo de forma respeitosa e repleta de carinho”, disse.

“Reitero meu pedido de desculpas a Bia e a qualquer uma que tenha magoado, embora reitero também que a interpretação da maioria das pessoas está longe da realidade dos fatos. Sigo firme e forte no meu propósito que é de um dia com graça de Deus formar uma família”, completou.

O término do casal chega logo após Aline Mineiro admitir que trocou carícias com o funkeiro enquanto estavam confinados em “A Fazenda”. Após o anúncio, Bia excluiu todas as fotos que tinha com MC Gui em seu perfil do Instagram.