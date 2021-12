Mais um término? Léo Lins despacha pertences de Aline Mineiro de sua casa

Parece que mais um casal ficou abalado após “A Fazenda 13”. Aline Mineiro revelou que Léo Lins, namorado a ex-peoa, despachou suas coisas da casa dele.

A medida chegou após a musa ter admitido a troca de carícias com MC Gui dentro do confinamento. Ela chegou a conversar e se desculpar com o namorado, mas ainda não o viu pessoalmente.

“Ele só volta na segunda, então não consegui encontrar com ele ainda. Eu vou conversar com ele. Por enquanto as minhas coisas foram deixadas todas na minha casa. Nem fui na minha casa ainda e nem sei como estão as coisas lá”, revelou através das redes sociais.

Aline ainda falou que, entre os itens enviados, estão “fotos, roupas e coisas de trabalho”.

Em entrevista ao “Link Podcast”, a ex-panicat abriu o jogo sobre a situação. “Saindo e vendo a cena que vocês viram, do jeito que viram, não tem outra interpretação. O que eu tenho a fazer é reconhecer que foi uma intimidade de afeto excessiva”, disse.

“No momento ele quer um tempo pra ele, para digerir tudo que aconteceu, então a situação tá bem complicada. Queria pedir imensamente desculpas para ele por tudo”, finalizou ao falar sobre Léo Lins.