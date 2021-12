Maísa lamenta morte de Noemi Gerbelli: ‘Diretora mais marcante’

Maisa Silva emocionou os seguidores ao lamentar a morte da atriz Noemi Gerbelli, a diretora Olívia da novela infantil “Carrossel”. Através das redes sociais, a apresentadora disse que aprendeu muito com a veterana durante as gravação da trama do SBT.

“Obrigada Nonô por todos os ensinamentos, por ser essa pessoa cheia de talento e a diretora mas marcante nos corações de toda uma geração. Que sua alma descanse em paz, lembraremos para sempre você com muito carinho! Que Deus conforte os corações de todos os amigos e familiares”, escreveu Maísa.

Confira a publicação: