Make de verão: aprenda passo a passo para fazer uma maquiagem resistente à água

No dia 21 de dezembro entraremos no verão, também conhecido como a estação em que os termômetros batem recordes, e por isso os cuidados com a pele, inclusive, na hora da maquiagem, precisam ser ainda mais minuciosos. A preparação da pele antes, durante e depois da praia ou piscina, é fundamental para a sua saúde, afinal, com a maior exposição ao sol e a vulnerabilidade dos poros com as altas temperaturas, a pele demanda um skin care bem cuidadoso.