Makro Atacadista abre vagas de emprego; veja funções

A Makro Atacadista faz parte do Grupo SHV e, atualmente, conta com 130 lojas que estão espalhadas pelo Brasil, Venezuela, Colômbia e Argentina. Com novas vagas de emprego, a empresa divulgou uma lista com os setores disponíveis para atuação. Confira como para participar do processo seletivo!

Makro Atacadista está contratando novos colaboradores

A Makro Atacadista foi fundada no ano de 1968, na Holanda, chegando no Brasil apenas no ano de 1972 onde inaugurou sua primeira loja no estado de São Paulo. Atualmente, é considerada a maior empresa fornecedora de alimentos no país.

O Grupo SHV, onde a Makro faz parte, trata-se da empresa privada mais relevante dentro da Europa, presente em 60 países, possuindo mais de 50 mil colaboradores.



Você Pode Gostar Também:

Com vagas disponíveis para ocupação, a empresa divulgou a lista de setores disponíveis, sendo eles:

Auditor Pleno;

Analista de Abastecimento;

Analista de Redes Sociais e Conteúdo Pleno;

Assistente Fiscal Temporário;

Chefe de Perecíveis;

Gerente de Riscos e Controles Internos;

Analista de Ecommerce;

Subgerente de Loja;

Fiscal de Prevenção de Perdas;

Coordenador Regional de Prevenção de Perdas.

Todos os cargos são para atuar no estado de São Paulo e exigem escolaridade superior completa em áreas correlacionadas às vagas de interesse do profissional.

Veja também: Santander abre 200 empregos e estágios; veja cargos

Como realizar a sua inscrição

Quer fazer parte da empresa Makro Atacadista? Os profissionais interessados em participar do processo seletivo, podem conferir todos os requisitos necessários antes de realizar sua candidatura através do site de participação.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!