Malhação Sonhos: confira resumo dos capítulos entre os dias 13 e 17 de dezembro

Segunda-feira (13) – Capítulo 229

Jade defende Cobra de Haroldo, mas o lutador sofre com os efeitos do veneno. Dandara avisa a Peixoto sobre as provas contra Heideguer. Gael, Duca, Karina e Pedro ajudam Jade e Cobra. Heideguer e seus capangas impedem que Gael e leve Cobra para o hospital. A polícia chega ao local, mas Heideguer consegue fugir. O médico informa a Jade, Gael e Karina que fará o possível pela recuperação de Cobra. Com a ajuda de Henrique, Peixoto prende Heideguer. Cobra sofre uma parada cardíaca.

Terça-feira (14) – Capítulo 230

Os médicos conseguem reanimar Cobra. Heideguer é preso e humilha Henrique. Todos rezam pela melhora de Cobra. Lucrécia afirma a Quitéria que seu filho é um herói. Gael confirma a Jade que é pai de Cobra. Edgard anuncia que Heideguer está preso. Cobra desperta, e Gael revela ao lutador que é seu pai. Duca pensa em Nat, que continua no hospital psiquiátrico. Robinson se reconcilia com o irmão. Sol é convidada para abrir o show de Fernanda Abreu. Cobra tem alta do hospital e Lucrécia propõe que o rapaz fique em sua casa. Henrique decide voltar para São Paulo e se despede de Edgard e Bianca. Gael, Karina e Bianca visitam Cobra. Luiz e Lobão voltam à Khan.

Quarta-feira (15) – Capítulo 231

Lobão inicia um plano de vingança contra Gael. Nat afirma a Germano que Lobão é um homem bom. Com a ajuda de Luiz, Lobão muda seu visual e assume o nome de Barreto. Jade decide estudar para ser enfermeira. Duca comenta com Gael sobre o desaparecimento de Nat. Edgard e Nando convencem Lucrécia a apoiar Jade na busca de seu sonho. Pedro comemora quando CONFIRA, cantada por Sol, toca na rádio. Vestido como Barreto, Lobão visita Nat e se prepara para resgatá-la do hospital.