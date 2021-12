MAM ganha novo projeto de entretenimento com direito à experiência gastronômica e música

O Sollar Baía, no pátio do MAM (Museu de Arte Moderna da Bahia), abre nesta quinta-feira (9), com experiência gastronômica diferenciada, música ao vivo e conforto para quem for apreciar o pôr do sol na Baía de Todos os Santos.

Projetado pela GMF Arquitetos, sob o aval do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC), o Sollar terá capacidade máxima de 450 pessoas sentadas. Projeto de verão receberá o público de quinta a domingo, das 17h às 23h, até março de 2022, com atrações musicais alternativas, sob couvert.

Rodrigo Mello (Pequena Notável), um dos realizadores, contou que as atrações musicais serão definidas aos poucos, de acordo com a comunidade e valorizando o entorno. Na data de abertura, Faustão ficará responsável pelo som.

O final de tarde no MAM contará com cardápios dos restaurantes Bela Bistrô, Empanadelas, La Maxima, Di Janela, Lojinha Gourmet, Paraíso Tropical, Japa Fácil e Pi.zza, além da Sorveteria da Barra, Tabuleiro das Meninas e Bolo das Meninas instalados no local. Já para beber, as cervejas Tigger e Diageo e os drinks do Pitaya também estarão à venda.