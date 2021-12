Mão na massa: confira dicas para fazer você mesmo pequenas reformas na casa

Final de ano sempre chega com uma atmosfera de renovação, de término de ciclo e de recomeço, além de ser marcado pelas comemorações de Natal e Réveillon. Com o recebimento do 13º salário, junto com a chegada das férias, o momento é ideal para planejar alguns ajustes no lar e o mercado já está se aquecendo. A Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção projeta um avanço no setor de 8% até o final do ano, em relação ao ano passado, e o conceito de DIY, termo em inglês para “do it yourself” ou “faça você mesmo” também vem crescendo nos últimos anos.

Depois de tanto tempo em casa, é difícil encontrar quem não mudou pelo menos um item de decoração ou da configuração do lar. São inúmeros vídeos e postagens nas redes sociais de amigos que se aventuram no “Faça você mesmo”, pintando a casa ou aprendendo bricolagem on-line para fazer pequenas reformas e o Home Center Ferreira Costa trouxe dicas de como botar a mão na massa e fazer pequenas reformas na sua casa.

A pintura de parede, por exemplo, muda completamente o ambiente e traz mais vida para um espaço que estava esquecido. Reformar os móveis também é uma boa maneira de renovação. Outra dica é trocar o piso sem quebradeira e pó, usando o piso vinílico, de aplicação prática, resistente e bonito, além de fácil limpeza. O cimento queimado é outra técnica que pode ser feita de maneira simples e pode ser usada tanto na parede quanto no chão.

A técnica de cimento queimado consiste em misturar a massa corrida com a água e depois adicionar o pigmento. O passo seguinte é passar a mistura na parede. São duas demãos (com intervalo de mais ou menos quatro horas) e, ao final, quando estiver tudo bem sequinho, basta lixar. Esse procedimento pode ser feito com tinta ou cimento. A Ferreira Costa tem opções prontas e que podem ser pigmentadas na máquina de cores, saindo do comum e criando um efeito de cimento queimado colorido.

Por falar em pequenas reformas, com o passar do tempo o rejunte dos azulejos vai ficando amarelado, chegando até mesmo a esfarelar em alguns casos. Um pequeno detalhe estético pode facilitar a quebra do azulejo e favorecer o aparecimento de bolor. A dica da Center Ferreira Costa é usar o rejunte acrílico, que com uma pistolinha é aplicado no local desejado, ficando pronto em apenas 24h.