Mapa numerológico, mapa astral e jogo de tarot são boas pedidas de presentes para o Natal

Com o fim de ano chegando, é um fato, uma das preocupações é qual o presente comprar para as nossas pessoas queridas no natal. Uma opção bem diferente e ótima aposta para temporada, é presentear com um mapa astral, numerológico ou um jogo de tarot. Contudo, se engana quem acredita que astrologia, tarot e numerologia são a mesma coisa. Vamos entender as diferenças entre cada um desses saberes milenares na coluna Dom de Fluir.



A principal delas é que enquanto a astrologia e numerologia falam sobre as dimensões do ser. Isso é, sobre as suas principais qualidades e defeitos ao longo da vida e como encontrar o equilíbrio entre as suas diferentes camadas. Caso você deseje tirar dúvidas para questões pontuais e saber sobre questões do momento presente, a melhor opção pode ser o tarot.

A Astrologia é o estudo da posição dos astros na hora do seu nascimento. Por isso, para realizar a leitura do seu mapa astral, é necessário os dados do seu horário de nascimento (é possível encontrar em sua certidão de nascimento), dia do nascimento completo – com dia, mês e ano e cidade, estado e país de nascimento.

Já pensou em presentear uma pessoa querida com um mapa astral?

Um mapa astral contém informações como: quais são as melhores opções de carreira e para se ganhar dinheiro através do mapa, quais relacionamentos devem ser alimentados e o que precisa ser evitado, quais são os seus principais talentos, mas também, as suas principais fontes de desequilíbrio.

Em um viés mais cármico, é possível notar também quais as principais lições e aprendizados você precisa aprender para evoluir na vida.

A sinastria, também conhecida como astrologia de relacionamento, envolve a comparação de dois mapas astrológicos para determinar as áreas de força e fraqueza em um relacionamento. Como equilibrar os dois temperamentos em busca de uma convivência harmônica e com mais consciência do outro em uma união?

Através dessa técnica conseguimos entender que nós temos o nosso próprio universo, assim como a outra pessoa tem a dela. Quando vocês interagem um com o outro, ambos os universos colidem. Seus planetas falam com os planetas dele e vice-versa. O objetivo dessa leitura é entender melhor a relação do casal através de qualidades e conflitos e traçar um plano de ação para melhorar a convivência.

Leitura de trânsitos astrológicos

É possível saber quais são as principais áreas de atenção em seu ano através de uma leitura de trânsitos astrológicos vigentes. Por meio desse relatório, é possível saber, por exemplo, se esse é um ano de maior fertilidade em, que, por exemplo, você deve se prevenir ou planejar a maternidade, se um ano é favorável para a vida profissional ou investir na educação…

O objetivo da leitura de um mapa de trânsitos astrológicos vigentes é que possamos prestar atenção aos nossos principais potenciais e desafios para o ano e trabalharmos internamente de um modo para nos equilibrarmos.

O mapa numerológico pode ser uma ótima opção de presente para o natal

Na numerologia, analisamos os seguintes números:

Número do caminho de vida: calculado através da soma da data de nascimento. O número de caminho de vida é exatamente o que parece: um número que representa o caminho em que você está nesta vida. Ele revela a pessoa que você está destinado a se tornar e os desafios que você pode enfrentar para aprender e crescer e se tornar essa pessoa. Compreender o significado do número do seu caminho de vida ajuda você a ver porque as coisas acontecem da maneira que acontecem e lhe dá o poder de mover-se por qualquer situação com propósito e intenção.

Número de Destino (Expressão): calculado através da soma de todas as letras do nome. Seu número de Destino – às vezes também conhecido como seu “número de Expressão” – influencia seus pontos fortes pessoais e também seus desafios. Ajuda a identificar no que você é melhor e onde você se esforça, para que saiba onde concentrar suas energias.

Número de Personalidade: calculado através da soma das consoantes em seu nome. O lado seu que você mostra ao mundo é refletido pelo seu número de Personalidade de Numerologia. É muito parecido com o seu Ascendente na Astrologia – não representa todos os aspectos da sua personalidade, mas as características que você escolhe compartilhar com os outros. Esse número também revela o tipo de primeira impressão que você causa e como as outras pessoas o percebem.

Número de Desejo da Alma: calculado através da soma das vogais do nome completo. O número de Desejo da Alma é o que motiva seus ideais, suas decisões e seus sonhos. Enquanto o número da Personalidade é algo que você mostra a todos, o Desejo da Alma, é algo mais próximo do seu coração que você compartilha apenas com aqueles que sente total confiança para “ser quem você é de verdade”

Número de Lições Cármicas: As lições cármicas são encontradas olhando as letras que faltam em seu nome de nascimento completo. Assim como as letras em seu nome representam uma parte de você que está aí, as letras que faltam em seu nome representam o que não existe. Observando os números ausentes, podemos obter uma compreensão e uma visão do que você pode fazer para ajudá-lo a superar algumas das desvantagens potenciais dos atributos ausentes que esses números representam.

Numerologia e mudança de nome

Realizado o estudo de quais os números regem a sua vida, é possível mudar a assinatura do nome, objetivando chegar a um número que equilibre os seus maiores potenciais, mas também os seus maiores defeitos.

Contudo, não espere que a mudança na assinatura do nome surta como um “passe da mágica”. Um dos seus maiores pilares é se conscientizar que você deseja transmitir a energia daquele determinado número. Portanto, para além da assinatura, é preciso mudar também as atitudes!

Quais padrões de comportamento você tem e podem estar te sabotando? Preguiça, egoísmo, procrastinação? É preciso atacar o que está desequilibrado internamente para que ao mudar a assinatura, novos pilares sejam incorporados. Desse modo, nada adiantará você alterar o nome e seguir repetindo os mesmos erros e indisciplina.

Por isso, que geralmente a mudança de nome é feita com o cálculo de todo o mapa numerológico, para que a nova assinatura, além de transmitir a energia que você deseja, ainda entre em consonância com os outros números do mapa como número do caminho de vida, desejo da alma e personalidade.

Alterar a sua assinatura é um pontapé inicial para a sustentação de uma nova base, que será o fruto de um processo de reestruturação e reformulação de padrões desequilibrados de comportamento!

Fazer uma consulta de tarot pode ser a melhor forma de começar 2022!

Muitas pessoas quando pensam em um jogo de tarot, pode vir à mente os pensamentos de: “vou jogar as cartas para ler o meu futuro“, “vou saber a resposta sobre alguma questão que está confusa“. Essas linhas de raciocínio estão corretas e fazem parte do segmento de tarot que chamamos de tarot adivinhatório.

Porém, o tarot pode ser o “o nosso melhor amigo” não somente nos momentos de “dificuldade”, mas também como uma terapia.

Devo comprar esse carro? Recebi uma boa oferta para vender a minha casa, vale a pena? Estou conhecendo uma pessoa, tem potencial de se tornar uma relação séria?

Diante das mais diversas circunstâncias em nossas vidas, como as descritas anteriormente, podemos ficar com dúvidas sobre qual o melhor caminho a seguir e sobre o resultado de uma determinada situação.

Quando temos alguma dúvida específica sobre questões, geralmente cotidianas, o tarot adivinhatório pode ser a melhor escolha! Ele pode te responder perguntas como sim ou não.

O que você deve fazer diante daquele contexto, o que não se deve fazer, os pontos positivos e negativos que aquele determinado contexto oferece.