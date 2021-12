Maraisa faz pedido inusitado para Papai Noel e diverte web; veja vídeo

Quem disse que apenas as crianças fazem pedidos para o Papai Noel? Prova viva disso foi a cantora Maraisa, da dupla com Maiara, que aproveitou o “bom velhinho” para fazer um pedido pra lá de inusitado: um marido.

A cantora compartilhou o vídeo em seu perfil do Instagram, na última terça-feira (30), onde aparece com o personagem fazendo o pedido. “Lá vamos nós outra vez!”, escreveu ela na legenda do story.

“Eu quero um marido bem bonito, alto, que goste de música, que seja companheiro, que tome cerveja igual a nós”, pediu a sertaneja. “Vamos providenciar”, respondeu o Papai Noel com humor.

Vale lembrar que a proximidade de Maraisa com o Papai Noel é justificada pela data do vídeo, que é de 2019, mas só foi postado pela cantora recentemente. Confira o momento: