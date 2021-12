Marfrig abre matrículas para programas de estágio e trainee 2022

A Marfrig, empresa especializada na produção de hambúrgueres, abriu inscrições para o Programa de Estágio e Trainee 2022. Os candidatos precisam ter disponibilidade para atuação no escritório corporativo da entidade, que fica localizado em São Paulo. Confira abaixo os requisitos de cada programa.

Estágio

Para participar do processo seletivo os jovens precisam estar no penúltimo ou último ano dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e da Computação, Comércio Exterior, Direito, Engenharias (Ambiental, de Alimentos, da Informação, da Qualidade, de Processos, de Produção e Química), Estatística, Jornalismo, Marketing, Medicina Veterinária, Psicologia, Publicidade e Propaganda e Zootecnia.

Entre os benefícios estão bolsa-auxílio de R$ 2.000, vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida e recesso. Para promover a capacitação, os jovens selecionados contarão com a mentoria de diretores em cada uma das áreas de atuação.

As inscrições estão abertas até 14 de janeiro, através deste link. O programa terá duração máxima de dois anos, com início em fevereiro de 2022.

Trainee

Já o processo de seleção para o programa de trainee é destinado para recém-formados (até dois anos após a graduação) nos cursos de Administração de Empresas, Ciências Contábeis e Econômicas, Engenharias (Civil, da Qualidade, de Alimentos, de Processos, de Produção, Elétrica, Eletrônica, Mecânica, Mecatrônica e Química) e Medicina Veterinária.

Com duração de 18 meses, as oportunidades estão disponíveis em unidades da companhia como Alegrete, Bagé, Pampeano/Hulha Negra e São Gabriel, no Rio Grande do Sul; Bataguassu, no Mato Grosso do Sul; Chupinguaia, em Rondônia; Mineiros, em Goiás; Promissão, em São Paulo; Pontes e Lacerda, Tangará da Serra e Várzea Grande, no Mato Grosso.

As atividades estão previstas para iniciar em março de 2022. A empresa oferece aos candidatos salário de R$ 6.000, vale-transporte ou fretado, vale-alimentação ou cesta básica, refeição no local, seguro de vida, planos de saúde e odontológico.

Os interessados podem se inscrever até 14 de janeiro, neste link. Vale ressaltar que os integrantes do programa participarão de uma imersão nas áreas de conhecimentos (Qualidade, Indústria e Engenharia e Manutenção) e após este período farão a apresentação de um projeto para melhorias e inovação das áreas. As informações são do site JC Concursos.